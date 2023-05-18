مسؤول أميركي يدعو النظام الإيراني لوقف إعدام 3 ناشطين

2023/05/18 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الخميس، إن الولايات المتحدة، تدعو النظام الإيراني، إلى الامتناع عن إعدام ثلاثة ناشطين.

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