شاهد بالفيديو.. فاجأ العراقيين من الفضاء.. سلطان النيادي: لولا بغداد لما تقدمت البشرية

2023/05/18 | 23:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mivD1b4jeZ8

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