2023/05/19 | 00:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اشتباك قوة أمنية مع عصابة مخدرات جنوب بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قوة من مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية تشتبك مع عصابة لتجارة المخدرات وتصيب احدهم وتلقي القبض عليه وتضبط معه ٣ كغم من المخدرات".

وأضاف البيان أن الاشتباك تم "في منطقة جرف النداف جنوب بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد.. قوة أمنية تشتبك مع عصابة مخدرات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد.. قوة أمنية تشتبك مع عصابة مخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).