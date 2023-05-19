2023/05/19 | 00:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفارة الأمريكية في الرياض، الخميس، إن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إلى السعودية تعكس "التزام الولايات المتحدة المستمر والثابت تجاه المملكة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأمريكية في الرياض تعلق على زيارة قائد القيادة المركزية إلى السعودية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأمريكية في الرياض تعلق على زيارة قائد القيادة المركزية إلى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).