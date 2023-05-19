قوه من مديرية مكافحة المخدرات تشتبك مع عصابة لتجارة المخدرات

2023/05/19 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة من مديرية شؤون مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، على أحد تجار المخدرات جنوبي العاصمة بغداد خلال مطاردة إحدى العصابات.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه :"واستنادا لتوجيهات وزير الداخلية في تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وملاحقة المتاجرين بها، تمكنت قوة من مكافحة المخدرات وبعد الاشتباك مع إحدى عصابات تجار المخدرات في منطقة جرف النداف، من إلقاء القبض على احد تجار المخدرات بعد إصابته".

وأشار البيان الى "ضبط ٣ كيلو غرام من المواد المخدرة بحوزة المتهم".

ونوه الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق تاجر المخدرات لإكمال أوراقه التحقيقية بالشكل الدقيق".

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