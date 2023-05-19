جوارديولا يفجر غضب ريال مدريد بإشارة بيكيه (صور)

2023/05/19 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

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فجر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، حالة من الغضب خلال الساعات الماضية، عقب نجاحه في إقصاء ريال مدريد، من دوري أبطال أوروبا.

وبلغ مانشستر سيتي، نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله ذهابا بنتيجة 1-1 خارج الديار أمام ريال مدريد، قبل فوزه الكاسح إيابا 4-0 على ملعب الاتحاد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن جوارديولا استفز الملكي، من خلال ظهوره مع أصدقائه المقربين، وهو يرفع أصابعه الأربعة، في إشارة للهزيمة القاسية التي تلقاها ريال مدريد.

وأضافت "صورة جوارديولا هي نفس الصورة الشهيرة لجيرارد بيكيه قائد برشلونة السابق، عندما رفع أصابعه الخمسة بعد فوز البارسا 5-0 على ريال مدريد في إحدى صدامات الطرفين".

وتابعت جوارديولا "صورة جوارديولا أشعلت غضب جماهير ريال مدريد، وهو ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي".

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