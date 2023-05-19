التخطيط تكشف رقماً صادماً لعدد سكان العاصمة بغداد

2023/05/19 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة التخطيط، عدد سكان العاصمة بغداد في آخر إحصائية لها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح متلفز مساء اليوم :"يبلغ عدد سكان العاصمة بغداد 11 مليون نسمة".

وأشار الى ان "المثنى هي الأقل سكاناً والأعلى فقرا بين محافظات العراق".

واكد الهنداوي، ان "العراق بحاجة الى أكثر من مليونين و500 ألف وحدة سكنية وهذه بموجب تقديراتنا للسكان".

وكانت وزارة التخطيط، أعلنت ووفقا للتقديرات التي اعدها الجهاز المركزي للاحصاء، ان تقديرات عدد سكان العراق لعام 2022 بلغ (٤٢) مليونا و(٢٤٨) الفا و(٨٨٣) نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغت (٢.٥٪)، يشكل الذكور (٥٠.٥٪) والاناث نسبة (٤٩.٥٪)، فيما بلغ عدد الولادات خلال العام الماضي مليونا واحدا و(٣١٠) الاف و(٨٩٤) ولادة، وبلغت الوفيات (٢٣٦) الفا و(٤٦٩) وفاة.

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