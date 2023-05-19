الكهرباء: الحاجة ما زالت ماسة للغاز الايراني

2023/05/19 | 00:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث بأسم وزارة الكهرباء احمد موسى، حاجة العراق الماسة لاستيراد الغاز من ايران.

وقال موسى في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحاجة في الوقت الحالي حاكمة لاستمرار استيراد الغاز من ايران”، مشيرا الى ان “العراق يعتمد حوالي 7500 ميكا واط على ما يورد له من الغاز الايراني”.

واضاف موسى ان “هناك توجه حكومي كبير لاستغلال واستثمار حقول الغاز بدلا من حرقها”، مستدركا “لكن هذا الامر يحتاج الى حوالي 3 سنوات، قبل ان يتمكن العراق من تغطية حاجته من الغاز”.

واشار الى ان “وزارته مستمرة في نصب المحطات التي تعمل بالغاز، وعليه فأن الحاجة الجزئية لاستيراد الغاز تبقى قائمة”، مؤكدا على “ضرورة توقيع العقود مع الجانب الايراني”.

وبيّن ان “الاستغناء عن الغاز الايراني يعتمد على عمل الجهات القطاعية المتمثلة في وزارة النفط، التي تعمل على استغلال حقول الغاز لكن الامر منوط بسقف زمني”.

وفي وقت سابق، اكد وزير النفط الايراني، الاتفاق مع الجانب العراقي حول تمديد عقدي توريد الغاز للبلد الجار لمدة 5 سنوات.

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