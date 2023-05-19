خبير يحذر من خطورة منح الحرية لخلايا داعش النائمة في ديالى

2023/05/19 | 00:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الخبير الامني يوسف الشمري، الخميس، من خطورة منح الحرية لخلايا داعش النائمة في ديالى، مبينا ان الخلايا الداعشية تنشط في ستة مواقع ضمن المحافظة.

وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان”عناصر داعش الارهابية في ديالى تقلص نشاطها لكنها لم تنته وهذه حقيقة يجب الانتباه لها في ظل امتلاكها خلايا نائمة تنشط في 6 مناطق بشكل مباشر بين فترة واخرى وخاصة قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة)”.

واضاف،ان” استهداف نقطة للشرطة في منطقة سنسل شمال المقدادية مساء يوم امس دليل على خطورة الخلايا النائمة التي تضمحل وراء كل هجوم من خلال الذوبان في المجتمع عبر مهن وهمية”.

واشار الى ان” تفعيل الجهد الاستخباري لكشف الخلايا النائمة مهم للغاية لتفادي اي خروقات ودعم الاستقرار واحباط اي سيناريو يهدف الى زعزعة الامن خاصة في المناطق المحررة”.

وتشهد ديالى عمليات امنية واسعة منذ اسابيع ضمن خطة فرض القانون لتعزيز الاستقرار وانهاء خطر داعش والعصابات الاجرامية”.

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