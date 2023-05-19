مشاعر السوريين في السعودية تتأرجح بين الغضب والأمل حيال مشاركة الأسد في القمة العربية

2023/05/19 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادلة تعمل في مقهى “دامسكو” في الرياض الذي يجتذب الكثير من اعضاء الجالية السورية في السعودية، في 17 أيار/مايو 2023 © ا ف ب فايز نورالدين الرياض (أ ف ب) – في مقهى “دامسكو” في الرياض، مظاهر كثيرة من الثقافة والتقاليد السورية: من الفول المدمس إلى الأغاني الشعبية التي تصدح من مكبّرات الصوت، […]

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