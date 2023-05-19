2023/05/19 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مركبة تُظهر الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق في 7 كانون الأول/ديسمبر 2020 وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © ا ف ب/ارشيف جدة (أ ف ب) – وصل الرئيس السوري بشار الأسد مساء الخميس إلى السعودية للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية المرتقبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى جدّة للمشاركة في القمة العربية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى جدّة للمشاركة في القمة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).