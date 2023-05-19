2023/05/19 | 01:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجب نادي كربلاء الممارسات والاساليب

الاستفزازية التي صدرت من نادي القاسم

وجماهيره اثناء مبارا ة جرت بين

الفريقين يوم امس الاربعاء على ملعب

النجف والتي انتهت بفوز القاسم بثلاث

اهداف مقابل هدف واحد

واص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي كربلاء يصدر بيانا بشأن الاحداث التي جرت اثناء مباراته مع نادي القاسم على ملعب النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي كربلاء يصدر بيانا بشأن الاحداث التي جرت اثناء مباراته مع نادي القاسم على ملعب النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).