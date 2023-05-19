بالفيديو:متحف الامام الحسين يتسلم نسخة نادرة من القرآن الكريم مصنوعة من الذهب والفضة والماس

2023/05/19 | 01:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم متحف الامام الحسين (عليه السلام)

نسخة نادرة من القرآن الكريم مصنوعة من

الذهب والنحاس والماس والبلاتين والفضة

اهديت من قبل احد محبي اهل البيت.

وقال رئيس قسم المتحف في العتبة

الحسينية المقدسة غسان

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