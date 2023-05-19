إشبيلية ينتفض ليهزم يوفنتوس ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

2023/05/19 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب إشبيلية تأخره ليفوز على يوفنتوس 2-1 بإياب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم ليتأهل إلى النهائي بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

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