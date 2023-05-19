2023/05/19 | 01:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إيران إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 3 رجال، وهم ماجد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي، لمشاركتهم في الاحتجاجات ضد الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تدعو إيران إلى عدم تنفيذ أحكام إعدام بحق 3 متظاهرين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تدعو إيران إلى عدم تنفيذ أحكام إعدام بحق 3 متظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).