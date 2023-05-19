2023/05/19 | 01:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل اعلام اماراتية الخميس ان

حميد عبيد أبوشبص، رئيس ديوان المحاسبة

في ابو ظبي قد التقى، القاضي حيدر حنون،

رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية،

في مقر الديوان بالعاصمة أبوظبي، حيث

وقع الجانبان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاهم بين ديوان المحاسبة الاماراتي وهيئة النزاهة العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاهم بين ديوان المحاسبة الاماراتي وهيئة النزاهة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).