روما يتأهل الى نهائي الدوري الاوربي

2023/05/19 | 01:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتنص روما بطاقة التأهل من أرض باير

ليفركوزن الألماني بعدما فرض عليه

التعادل 0-0 في إياب نصف نهائي الدوري

الأوروبي.



واستفاد روما من انتصاره

ذهاباً بهدف دون رد لينجح في العبور

للنهائي القاري الثاني توا

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