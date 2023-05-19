نيوكاسل يقترب من دوري الابطال برباعية ضد برايتون

2023/05/19 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيوكاسل (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – بات نيوكاسل قريبًا من التأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على ضيفه برايتون 4-1 الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.وتقدم نيوكاسل بهدف عكسي للألماني دينيس أونديف (22) قبل أن يعزز أفضليته برأسية لمدافعه دان بورن (45+4)، فيما […]

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