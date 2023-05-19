إشبيلية يقصي يوفنتوس ويضرب موعداً مع روما في نهائي الدوري الأوروبي

2023/05/19 | 02:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تأهل إشبيلية لنهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس بانتصاره 2-1 على يوفنتوس الإيطالي في إياب الدور نصف النهائي، بعد اللجوء لشوطين إضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، نفس نتيجة مباراة الذهاب في تورينو.وعلى ملعب رامون سانشيز بيثخوان، واصل إشبيلية “كعبه” العالي في البطولة وأطاح بيوفنتوس مستغلا كونه النادي الأكثر […]

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