البيت الأبيض يحذر من ركود في حال التخلف عن سداد الديون

2023/05/19 | 02:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، ولايل برينارد كبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، الخميس، إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيدفع بالاقتصاد الأميركي إلى الركود.

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