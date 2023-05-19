2023/05/19 | 03:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b3nZzS4RUEs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يضع حجر الأساس لأكبر محطة طاقة شمسية بالعراق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يضع حجر الأساس لأكبر محطة طاقة شمسية بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).