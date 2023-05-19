السعودية تحبط محاولة تهريب 35 كيلوغراما من الستائر المشبعة بـ

2023/05/19 | 03:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الخميس، إحباط محاولة تهريب 35 كيلوغراما من الستائر المشبعة بمادة "الشبو" في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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