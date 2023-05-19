بريطانيا تعلن عقوبات جديدة ضد روسيا بينها حظر على الألماس

2023/05/19 | 03:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيروشيما (اليابان)-(أ ف ب) – كشفت بريطانيا الجمعة عن حزمة عقوبات جديدة على قطاع التعدين في روسيا تستهدف واردات الألمنيوم والألماس والنحاس والنيكل في محاولة لتضييق قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان “كما تظهر العقوبات التي أُعلِنت اليوم، تظل مجموعة […]

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