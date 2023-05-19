قمة مجموعة السبع.. حزمة عقوبات على روسبيا وملف الصين حاضر بقوة

2023/05/19 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات جديدة تستهدف "آلة الحرب" الروسية، في وقت كان الرئيس الأميركي، جو بايدن يلتقي نظراءه من مجموعة السبع في اليابان.

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