2023/05/19 | 04:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفاتيكان، الخميس، في بيان، إلقاء القبض على سائق سيارة اصطدم بإحدى البوابات، وأضاف البيان أن الرجل (40 عاما) كان "يعاني من حالة نفسية خطيرة"، وفقا لتقييم الطبيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على سائق سيارة اصطدم بإحدى بوابات الفاتيكان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على سائق سيارة اصطدم بإحدى بوابات الفاتيكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).