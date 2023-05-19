استثمارات أميركية في العراق والسوداني يتعهد بتوفير بيئة آمنة

2023/05/19 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي أبرز المجالات التجارية والاقتصادية التي يمكن الاستفادة فيها من الاستثمارات الأميركية بعيدا عن القطاع النفطي؟

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