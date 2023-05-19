وزير الطاقة السعودي يوضح أهمية التنسيق بين بلاده و

2023/05/19 | 06:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الخميس، إن تعاون بلاده مع الدول العربية في مجالات الطاقة "جزء لا يتجزأ من اهتمامها بعمقها العربي".

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