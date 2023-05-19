مصادر لـCNN: اكتشاف خطأ محاسبي بقيمة 3 مليارات دولار في المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

2023/05/19 | 07:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون في الكونغرس والإدارة الأمريكية، لشبكة CNN، عن ارتكاب خطأ محاسبيا في تقييم قيمة الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى الآن، مما أدى إلى إضافة 3 مليارات دولار إلى المساعدات، وهو مبلغ من المرجح أن يخفف من حاجة الكونغرس لتمرير حزمة مساعدة إضافية قبل نهاية السنة المالية في سبتمبر/ أيلول.

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