الهيئة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تفتتح مركزا جديدا

2023/05/19 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل الهيئة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية هذا العام بالتدمير الكامل لمخزونات العالم المعلنة من المواد المحظورة، لكن فرعها الجديد في هولندا سيواصل العمل على رصد استعمال هذه المواد بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم.

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