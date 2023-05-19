النفيسي يثير تفاعلا بدعاء لنصر أردوغان

2023/05/19 | 08:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي، عبدالله النفيسي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة له "تضرع" فيها لفوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة.

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