كيا وهيونداي تدفعان تعويضا لتسوية قضية سرقة سيارات

2023/05/19 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت هيونداي موتور وكيا كورب على تسوية قيمتها 200 مليون دولار لدعوى جماعية من المستهلكين بسبب سرقة سيارات من إنتاج الشركتين الكوريتين، وذلك وفقا لما أعلنه محامو أصحاب السيارات والشركتان، الخميس.

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