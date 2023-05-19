أحدث سلسلة انفجارات.. فيديو يظهر لحظة ثوران بركان نشط في المكسيك

2023/05/19 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت مقاطع فيديو مشاهد مذهلة تظهر لحظة ثوران بركان "بوبوكاتيبيتل"، في المكسيك ، حيث تم تسجيل العديد من الانفجارات "المتوسطة" لحظة ثوران البركان الذي يعتبر أحد أكثر البراكين نشاطًا في البلاد، وفقًا للمركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك.وبحسب ما ورد سقط الرماد في مدينتي أتليكسكو وبويبلا المجاورتين.

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