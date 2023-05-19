أندية الدوري الإيطالي تُكرر إنجازاً أوروبياً فريداً

2023/05/19 | 09:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حققت أندية الدوري الإيطالي إنجازاً فريداً في بطولات أوروبا للأندية هذا الموسم.حيث وصل إنترميلان لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على جاره ميلان بنتيجة 3-0 في مجموع مُبارتي الذهاب والإياب لدور نصف النهائي.ووصل روما لنهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على بايرليفركوزن الألماني بنتيجة 1-0 في مجموع مُبارتي الذهاب والإياب لدور […]

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