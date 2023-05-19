2023/05/19 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يتواجه منتخبا الأرجنتين وأستراليا لكرة القدم في مباراة ودية في 15 يونيو/حزيران المقبل بملعب العمال في العاصمة الصينية بكين، وفقا لما أعلنه الاتحاد الصيني لكرة القدم.وذكرت وسائل إعلام صينية اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جولة آسيوية للأرجنتين بقيادة ميسي المركز الخبري الوطني.

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