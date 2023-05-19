‘بلومبرغ’: زيلينسكي سيحضر القمة العربية في جدة

2023/05/19 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن مصادر، إن فلاديمير زيلينسكي سيطير إلى السعودية لحضور قمة جامعة الدول العربية، ثم إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.اليوم الجمعة، بدأت أعمال قمة مجموعة السبع […]

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