إيران تعدم ثلاثة متظاهرين بتهمة القتل

2023/05/19 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطة القضائية في إيران إعدام ثلاثة رجال، اليوم الجمعة، بعد إدانتهم في الاحتجاجات الأخيرة.

وأضافت على "تويتر" أن مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي أعدموا في مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وذكرت أن الرجال الثلاثة "ضالعون في مقتل اثنين من أفراد قوة الباسيج ورجل أمن".

و"الباسيج" هي القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث تضم ملايين المتطوعين وممولة مباشرة من الدولة، وتعتبر من الكيانات الأكثر تأثيرا في الحياة السياسية والأمنية والمجتمعية بإيران، كما تعد أداة عسكرية لحماية مصالح نظامها السياسي داخليا وخارجيا.

وكانت الولايات المتحدة، حثت إيران على عدم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص حوكموا على خلفية التظاهرات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية قبل أشهر.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيدانت باتيل عن قلقه حول إمكانية تنفيذ طهران أحكام الإعدام بحق ماجد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي الذين اعتقلوا في تشرين الثاني الماضي إثر تظاهرات في مدينة اصفهان.

وقال باتيل للصحافيين "ننضم للشعب الإيراني والمجتمع الدولي في دعوة إيران إلى عدم تنفيذ هذه الاعدامات".

واضاف باتيل أن "اعدام هؤلاء الرجال بعد محاكمات عُدت على نطاق واسع على أنها صورية سيكون إهانة لحقوق الانسان وأبسط أسس الكرامة في إيران وفي كل مكان".

وبحسب باتيل فإنه "من الواضح أن النظام الإيراني لم يتعلم شيئا من الاحتجاجات التي بدأت بوفاة مهسا أميني".

شهدت إيران حركة احتجاجية بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في أيلول 2022 بعد توقيفها لدى شرطة الآداب لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة.

وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.

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