إيران.. إعدام 3 أشخاص بعد إدانتهم بقتل رجال أمن خلال الاحتجاجات

2023/05/19 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن أحكاما بالإعدام نفذت، الجمعة، في حق ثلاثة رجال أدينوا بالتورط في مقتل أفراد من قوات الأمن، خلال التظاهرات التي اندلعت العام الماضي في البلاد، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

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