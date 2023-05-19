السوداني يغادر بغداد متوجهاً إلى السعودية

2023/05/19 | 09:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، العاصمة بغداد متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان أن “السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية”.

وأضاف المكتب، أن “ذلك يأتي للمشاركة في مؤتمر القمة العربية بدورتها الـ(32)”.

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