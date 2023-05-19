روما الى النهائي على حساب ليفركوزن

2023/05/19 | 09:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليفركوزن (ألمانيا) (أ ف ب) – بلغ روما الإيطالي المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ” بتعادله سلباً مع مضيفه باير ليفركوزن الألماني في إياب نصف النهائي الخميس، بعدما كان حسم لقاء الذهاب لصالحه 1-صفر.وحسم هدف الشاب إدواردو بوفي في الذهاب تأهل روما المتوج بلقب مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي، فيما حدّ […]

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