درجال وكاساس يصلان الأرجنتين لمتابعة منتخب الشباب في نهائيات كأس العالم

2023/05/19 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصلَ في وقتٍ متأخرٍ من فجر اليوم الجمعة، إلى مطار العاصمةِ الأرجنتينية بوينس ايريس، رئيسُ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال، برفقة مدرب منتخبنا الوطنيّ الإسباني خيسوس كاساس لمتابعة ودعم منتخبنا للشباب في مبارياتِ نهائيات كأس العالم.

وكان في استقبال رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم ومدرب المنتخب عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم "خلف جلال" والمدير الإداري لمنتخب الشباب نديم كريم.

وسيواجه منتخب "ليوث الرافدين" في أولى مبارياته في بطولة كأس العالم، منتخب أوروغواي يوم 22 من هذا الشهر، وبعد ذلك سيقابل تونس في 25 من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته في الدور الأول أمام المنتخب الإنكليزي في 28 من الشهر نفسه.

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