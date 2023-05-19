السوداني يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر القمة العربية

2023/05/19 | 10:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

اليوم الجمعة، العاصمة بغداد متوجهاً

إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في

بيان، أن "رئيس الوزراء غادر العاصمة

بغداد متوجهاً إلى

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