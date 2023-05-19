رويترز: إيران تعلن إعدام 3 أشخاص على صلة بالاحتجاجات الأخيرة

2023/05/19 | 10:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم

الجمعة، ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم في

الاحتجاجات الأخيرة، بحسب ما ذكرت

السلطة القضائية.

وأضافت أن مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي

وسعيد يعقوبي أعدموا في مدينة أصفهان

بوسط إيران.

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