إيران تعدم 3 رجال بعد الاحتجاجات الأخيرة بالبلاد

2023/05/19 | 10:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة ميزان نيوز القضائية، الجمعة، إن إيران أعدمت 3 رجال على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

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