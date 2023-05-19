تحليل: قطر تفقد نفوذها أمام السعودية والدور الامريكي هش بالعراق رغم استعراضات رومانوسكي

2023/05/19 | 10:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يسلط ترحيب جامعة الدول العربية بعودة الرئيس السوري بشار الأسد...

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