2023/05/19 | 10:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا، الجمعة، مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا منها عقوبات تستهدف شركات على صلة بسرقة الحبوب الأوكرانية، وأخرى متورطة في شحن منتجات الطاقة الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات بريطانية جديدة على روسيا تستهدف متورطين في سرقة الحبوب الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات بريطانية جديدة على روسيا تستهدف متورطين في سرقة الحبوب الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).