درجال وكاساس يصلان الأرجنتين

2023/05/19 | 10:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيسُ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال برفقة مدرب منتخبنا الوطنيّ الإسباني خيسوس كاساس إلى الأرجنتين لمتابعة ودعم منتخبنا للشباب في مبارياتِ نهائيات كأس العالم،

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “رئيسُ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال برفقة مدرب منتخبنا الوطنيّ الإسباني خيسوس كاساس وصلا في وقتٍ متأخرٍ من فجر اليوم إلى مطار العاصمةِ الأرجنتينية بوينس ايريس”.

وأضاف أن “درجال وكاساس وصلا لمتابعة ودعم منتخبنا للشباب في مبارياتِ نهائيات كأس العالم، والتي سيواجه في أولى مبارياته منتخب الاوروغواي في الثاني والعشرين من هذا الشهر”.

وكان في استقبال رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم ومدرب المنتخب عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم “خلف جلال” والمدير الإداري لمنتخب الشباب نديم كريم.

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