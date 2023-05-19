2023/05/19 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة،إلى مدينة جدّة.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الاعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “السوداني وصل إلى مدينة جدّة في المملكة العربية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يصل إلى جدّة المركز الخبري الوطني.

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