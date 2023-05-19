اليوم.. انطلاق أعمال القمة العربية في مدينة جدة السعودية

2023/05/19 | 11:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنطلق في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية في نسختها الـ 32، التي تحضرها سوريا للمرة الأولى بعد غياب دام 12 عاما.وتتصدر عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أجندة قمة جدة، فضلا عن الأزمة المتفاقمة في السودان، بالإضافة على الملفات الثابتة على أجندة القمة العربية وأبرزها ملف القضية الفلسطينية.و بدأ […]

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انطلاق أعمال القمة العربية في مدينة جدة السعودية أولاً على ايرث نيوز.

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