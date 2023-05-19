"سيلقي كلمة مهمة".. الرئيس الأوكراني يشارك في القمة العربية بجدة

2023/05/19 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في طريقه إلى المملكة العربية السعودية، لحضور القمة العربية الـ32، المنعقدة في مدينة جدة.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر أن "زيلينسكي سيسافر من جدة لحضور قمة مجموعة السبع في هيروشيما على متن طائرة للحكومة الفرنسية".

وبحسب مصادر اعلامية فأنه من المقرر أن يلقى الرئيس الأوكراني، كلمة مهمة أمام القادة العرب ويجري سلسلة من اللقاءات.

ووجهت المملكة العربية السعودية، الدعوة للرئيس الأوكراني للمشاركة في القمة العربية وهي المرة الأولي التي يأتي فيها زيلينسكي للمنطقة العربية منذ الحرب مع روسيا.

وتنطلق اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين على مستوى القادة في مدينة جدة السعودية، بمشاركة سورية رسمية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وصل إلى السعودية للمشاركة في القمة، وذلك بعد أسبوعين من موافقة الجامعة العربية على عودة مقعد سوريا لتنهي تعليق عضويتها، بعد نحو 12 عاما.

وتركز القمة على ملفات سوريا والأزمة في السودان والقضية الفلسطينية اضافة إلى قضايا الأمن العربي والتنمية.

وقد رفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار، إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي.

وتأتي القمة ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة والعالم، إضافة إلى سعي قادة دول المنطقة لتصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان، كما ستتطرق القمة الى الازمة الاوكرانية وتداعيتها على الاقتصاد العالمي والعربي.

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