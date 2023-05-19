السعودية.. السوداني يصل إلى جدّة للمشاركة في أعمال القمّة العربية

2023/05/19 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إلى جدّة للمشاركة في أعمال القمّة العربية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمّة العربية بدورتها الـ(32)".

وفي وقت سابق من اليوم، غادر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، العاصمة بغداد متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمّة العربية.

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